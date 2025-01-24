О нас

Контейнерный терминал на юге Китая оказался перегружен из-за угрозы пошлин США

Контейнерный терминал на юге Китая оказался перегружен из-за угрозы пошлин США Контейнерный терминал в китайском городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун) работает в усиленном режиме в связи с угрозами президента США Дональда Трампа ввести с февраля 10% пошлины на весь китайский импорт.
Инфраструктура
24 января 2025 г. 18:42
Контейнерный терминал на юге Китая оказался перегружен из-за угрозы пошлин США

Контейнерный терминал в китайском городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун) работает в усиленном режиме в связи с угрозами президента США Дональда Трампа ввести с февраля 10% пошлины на весь китайский импорт.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

В терминале в районе Яньтянь выстроились вереницы грузовиков и контейнеров, рабочие спешат выгрузить и погрузить больше товаров. Кроме того, приближение китайского Нового года также повлияло на чрезмерную загрузку мощностей в контейнерном терминале.

В период с 20 по 28 января контейнерному терминалу в районе Яньтянь пришлось увеличить на 15% объемы обработки контейнеров.

Ранее американский президент угрожал ввести 10%-ю пошлину на весь китайский импорт уже с 1 февраля из-за поставок фентанила в США, а в рамках предвыборной кампании он говорил о готовности повысить пошлины до 60%, что привело бы к резкому сокращению торговли между двумя странами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке China's busiest port overwhelmed as businesses rush to beat US tariffs

Экслюзивные новости

​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi