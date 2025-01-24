Контейнерный терминал на юге Китая оказался перегружен из-за угрозы пошлин США

Контейнерный терминал в китайском городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун) работает в усиленном режиме в связи с угрозами президента США Дональда Трампа ввести с февраля 10% пошлины на весь китайский импорт.

Контейнерный терминал в китайском городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун) работает в усиленном режиме в связи с угрозами президента США Дональда Трампа ввести с февраля 10% пошлины на весь китайский импорт.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

В терминале в районе Яньтянь выстроились вереницы грузовиков и контейнеров, рабочие спешат выгрузить и погрузить больше товаров. Кроме того, приближение китайского Нового года также повлияло на чрезмерную загрузку мощностей в контейнерном терминале.

В период с 20 по 28 января контейнерному терминалу в районе Яньтянь пришлось увеличить на 15% объемы обработки контейнеров.

Ранее американский президент угрожал ввести 10%-ю пошлину на весь китайский импорт уже с 1 февраля из-за поставок фентанила в США, а в рамках предвыборной кампании он говорил о готовности повысить пошлины до 60%, что привело бы к резкому сокращению торговли между двумя странами.