Участники Международной парламентской конференции посетили Ходжалы

Участники Международной парламентской конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы" вслед за Ханкенди прибыли в Ходжалы.

Участники Международной парламентской конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы" вслед за Ханкенди прибыли в Ходжалы.

Как сообщает корреспондент Report , сопровождающий делегацию в поездке по Карабаху, гости побывали в центре Ходжалы.

Здесь делегатам была представлена информация о зверствах, совершенных армянами, о длившейся более 30 лет оккупации города, о восстановительных работах, проводимых в Ходжалы после освобождения населенного пункта в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных азербайджанской армией в сентябре 2023 года.

Также было отмечено, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении напали на спящий город и совершили геноцид против азербайджанцев. Гости были проинформированы, что город был разрушен и разграблен, мирное население подверглось жестокой расправе, с особой жестокостью и применением пыток были убиты 613 человек.

Было отмечено, что как и на всех освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в Ходжалы проводятся масштабные восстановительные работы. Жители Ходжалы уже вернулись в родной город.

В поездке делегацию сопровождали вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рафаэль Гусейнов, председатели комитетов Ахлиман Амирасланов, Самед Сеидов, Полад Бюльбюльоглу, депутат от Ханкенди Турал Гянджалиев и другие официальные лица.