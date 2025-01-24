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ЕС попросил Сирию избавиться от военных баз России для снятия санкций

ЕС попросил Сирию избавиться от военных баз России для снятия санкций Евросоюз попросил Дамаск избавиться от иностранного присутствия, включая военные базы России, для снятия европейских санкций.
Другие страны
24 января 2025 г. 18:51
ЕС попросил Сирию избавиться от военных баз России для снятия санкций

Евросоюз попросил Дамаск избавиться от иностранного присутствия, включая военные базы России, для снятия европейских санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД стран сообщества 27 января.

"Да, конечно, это вопрос, за которым мы следим. Мы уже передали новым властям в Сирии, что часть нормализации в Сирии должна включать избавление от любого иностранного присутствия - военного присутствия или вмешательства. Там три страны, и одна из них Россия. Поэтому да, мы продолжаем просить их. Они сказали, что посмотрят в будущем", - сказал представитель ЕС, отвечая на вопрос журналистов, ставит ли сообщество в качестве условия для снятия санкций против Сирии вывод российских военных баз.

России принадлежат два военных объекта в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим. Базу в Тартусе организовали в 1971 году в соответствии с двухсторонним соглашением.

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