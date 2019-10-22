Сиявуш Новрузов: Некоторые программы и сериалы пропагандируют насилие

"В прошлом, когда происходило самоубийство, оппозиция обвиняла власти в том, что это произошло из-за тяжелого материального положения. Затем выяснялось, что у совершившего суицид не было материальных трудностей. Согласно статистике, количество самоубийств в Скандинавии намного больше, чем в Афганистане".

Как сообщает Report, об этом заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Сиявуш Новрузов сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

С.Новрузов также подверг критике транслируемые на телеканалах телесериалы: "В некоторых телевизионных программах и сериалах пропагандируют насилие. Порой некоторые, насмотревшись таких сериалов, начинают в жизни вести себя так, как персонажи этих сериалов. Это недопустимо. Необходимо проводить просветительские работы".