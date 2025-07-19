Милли Меджлис осудил антиазербайджанскую резолюцию Палаты представителей Бельгии

Милли Меджлис осудил антиазербайджанскую резолюцию Палаты представителей Бельгии.

Милли Меджлис осудил антиазербайджанскую резолюцию Палаты представителей Бельгии.

В информации, поступившей в Report из парламента, отмечается, что законодательный орган выражает резкий протест против односторонней и предвзятой резолюции, принятой Палатой представителей Бельгии 17 июля, и решительно отвергает необоснованные обвинения против Азербайджана в этой резолюции.

Отмечается, что авторы этого документа, построенного на непроверенной, ложной и предвзятой информации, игнорируют сложившуюся политическую, правовую и гуманитарную обстановку в регионе Южного Кавказа, проявляют пренебрежение к принципам и нормам международного права, не считаются с критериями справедливости и объективности, которыми должен руководствоваться каждый парламент.

В резолюции фактически отрицается законное и суверенное право Азербайджана на восстановление своей территориальной целостности. Антитеррористическая операция, проведенная Азербайджаном в сентябре 2023 года, полностью соответствовала международному праву и была направлена только против остатков армянской армии и незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории Карабаха. В ходе этой операции не пострадали гражданские лица, не были повреждены религиозные или культурные памятники.

В документе подчеркивается, что попытки членов бельгийского парламента обвинить Азербайджан в "военных преступлениях" и "нарушениях прав человека" безосновательны и политически мотивированы:

"В резолюции умалчивается факт 30-летней оккупации азербайджанских земель вооруженными силами Армении и многочисленных преступлений, совершенных в этот период против мирного азербайджанского населения. В числе этих преступлений акты геноцида, этнической чистки, в результате которой 750 тыс. азербайджанцев стали беженцами на своей родине, разграбление и разрушение азербайджанских городов и сел, осквернение национального, культурного, религиозного и исторического наследия азербайджанцев. И после всего этого Азербайджан, стремящийся установить мир и справедливость на своей земле, подвергается несправедливым нападкам".

Что касается части резолюции о "незаконных арестах", в позиции азербайджанского парламента упоминается, что лица армянской национальности, в настоящее время привлеченные к суду в Баку, обвиняются в совершении на территории Азербайджана военной агрессии, военных преступлений, пыток, терроризма и др.:

"Их права обеспечиваются, судебный процесс проводится прозрачно, жалоб на жестокое обращение нет. Выдвижение противоположных утверждений является не чем иным, как вмешательством во внутренние дела суверенного государства".

Также отмечается, что в резолюции допущена провокационная и неверная интерпретация понятия "Западный Азербайджан", которое предусматривает право сотен тысяч азербайджанцев, массово депортированных или насильственно изгнанных из Армении, на мирное возвращение на земли своих предков:

"Это понятие выражает стремление нашего народа, верного своей исторической памяти, к справедливости и полностью соответствует международному праву".

В законодательном органе добавили, что вопреки заявленным в резолюции целям, этот документ бельгийского парламента никак не способствует усилиям по установлению мира:

"В условиях, когда предпринимаются серьезные шаги для продвижения мирной повестки, силы, связанные с армянской диаспорой в парламентах таких стран, как Бельгия, Швейцария, а также в Европейском парламенте пытаются сорвать мирный процесс, создать новый очаг напряженности в регионе".

Милли Меджлис Азербайджана призвал членов Палаты представителей Бельгии отказаться от практики принятия документов, не основанных на объективном подходе, уважать принципы и нормы международного права, права всех народов региона и воздерживаться от шагов, которые могут обострить ситуацию.