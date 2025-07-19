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Милли Меджлис осудил антиазербайджанскую резолюцию Палаты представителей Бельгии

Милли Меджлис осудил антиазербайджанскую резолюцию Палаты представителей Бельгии Милли Меджлис осудил антиазербайджанскую резолюцию Палаты представителей Бельгии.
Милли Меджлис
19 июля 2025 г. 09:26
Милли Меджлис осудил антиазербайджанскую резолюцию Палаты представителей Бельгии

Милли Меджлис осудил антиазербайджанскую резолюцию Палаты представителей Бельгии.

В информации, поступившей в Report из парламента, отмечается, что законодательный орган выражает резкий протест против односторонней и предвзятой резолюции, принятой Палатой представителей Бельгии 17 июля, и решительно отвергает необоснованные обвинения против Азербайджана в этой резолюции.

Отмечается, что авторы этого документа, построенного на непроверенной, ложной и предвзятой информации, игнорируют сложившуюся политическую, правовую и гуманитарную обстановку в регионе Южного Кавказа, проявляют пренебрежение к принципам и нормам международного права, не считаются с критериями справедливости и объективности, которыми должен руководствоваться каждый парламент.

В резолюции фактически отрицается законное и суверенное право Азербайджана на восстановление своей территориальной целостности. Антитеррористическая операция, проведенная Азербайджаном в сентябре 2023 года, полностью соответствовала международному праву и была направлена только против остатков армянской армии и незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории Карабаха. В ходе этой операции не пострадали гражданские лица, не были повреждены религиозные или культурные памятники.

В документе подчеркивается, что попытки членов бельгийского парламента обвинить Азербайджан в "военных преступлениях" и "нарушениях прав человека" безосновательны и политически мотивированы:

"В резолюции умалчивается факт 30-летней оккупации азербайджанских земель вооруженными силами Армении и многочисленных преступлений, совершенных в этот период против мирного азербайджанского населения. В числе этих преступлений акты геноцида, этнической чистки, в результате которой 750 тыс. азербайджанцев стали беженцами на своей родине, разграбление и разрушение азербайджанских городов и сел, осквернение национального, культурного, религиозного и исторического наследия азербайджанцев. И после всего этого Азербайджан, стремящийся установить мир и справедливость на своей земле, подвергается несправедливым нападкам".

Что касается части резолюции о "незаконных арестах", в позиции азербайджанского парламента упоминается, что лица армянской национальности, в настоящее время привлеченные к суду в Баку, обвиняются в совершении на территории Азербайджана военной агрессии, военных преступлений, пыток, терроризма и др.:

"Их права обеспечиваются, судебный процесс проводится прозрачно, жалоб на жестокое обращение нет. Выдвижение противоположных утверждений является не чем иным, как вмешательством во внутренние дела суверенного государства".

Также отмечается, что в резолюции допущена провокационная и неверная интерпретация понятия "Западный Азербайджан", которое предусматривает право сотен тысяч азербайджанцев, массово депортированных или насильственно изгнанных из Армении, на мирное возвращение на земли своих предков:

"Это понятие выражает стремление нашего народа, верного своей исторической памяти, к справедливости и полностью соответствует международному праву".

В законодательном органе добавили, что вопреки заявленным в резолюции целям, этот документ бельгийского парламента никак не способствует усилиям по установлению мира:

"В условиях, когда предпринимаются серьезные шаги для продвижения мирной повестки, силы, связанные с армянской диаспорой в парламентах таких стран, как Бельгия, Швейцария, а также в Европейском парламенте пытаются сорвать мирный процесс, создать новый очаг напряженности в регионе".

Милли Меджлис Азербайджана призвал членов Палаты представителей Бельгии отказаться от практики принятия документов, не основанных на объективном подходе, уважать принципы и нормы международного права, права всех народов региона и воздерживаться от шагов, которые могут обострить ситуацию.

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Версия на английском языке Milli Majlis condemns resolution of Belgian Chamber of Representatives against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Belçika Nümayəndələr Palatasının Azərbaycana qarşı qətnaməsini rədd edib

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