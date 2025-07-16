Председатель Милли Меджлиса встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым

Делегация во главе с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Милли Меджлис (ММ).

Делегация во главе с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Милли Меджлис (ММ).

Как сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, гостей встретила спикер Сахиба Гафарова. Председатель Халк Маслахаты сначала ознакомился с залом заседаний парламента. Перед началом встречи делегация осмотрела экспонаты Мемориального зала Гейдара Алиева, а Гурбангулы Бердымухамедов оставил запись в Памятной книге.

В ходе встречи сторон в расширенном составе председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила уверенность, что этот визит послужит развитию и укреплению отношений между странами:

"Общая история, культурные, языковые, религиозные и семейные ценности, сходства народов составляют основу отношений между нашими странами. После обретения независимости именно на таком прочном фундаменте построены широкие отношения между нашими странами”, - сказала Гафарова.

По словам Гафаровой, взаимные визиты и встречи на высшем уровне играют важную роль в укреплении и углублении межгосударственных связей.

"Азербайджан и Туркменистан успешно сотрудничают в ряде международных организаций. Высоко ценится постоянная поддержка туркменской стороной инициатив Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения", - отметила спикер.

Кроме того, отмечалось, что существующая договорно-правовая база между странами довольно обширна и охватывает политическое, экономическое, торговое, гуманитарное и другое сотрудничество.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поделился своими впечатлениями от встречи с президентом Ильхамом Алиевым и обсуждениями в рамках визита.

В ходе беседы гость высказал свои мысли по региональным вопросам, вопросам гендерной политики, молодежной политики, экономического сотрудничества, деятельности Межправительственной комиссии, парламентской дипломатии, межпарламентского диалога и другим темам.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.