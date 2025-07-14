Парламент утвердил усовершенствование понятия территориальная оборона

Милли Меджлис Азербайджана принял в окончательном чтении законопроект об усовершенствовании понятия "территориальная оборона" в законе "Об обороне".
Как сообщает Report, предлагаемые изменения в закон были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.
Согласно документу, под "территориальной обороной" подразумевается комплекс общегосударственных военных и специальных мероприятий, осуществляемых для выполнения задач по охране и защите территории страны, в том числе государственной границы Азербайджана.
Представленный законопроект был подготовлен с целью совершенствования нормы, связанной с территориальной обороной.
Отмечается, что анализ результатов 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических операций создал необходимость пересмотра вопросов территориальной обороны в нашей стране.
В законопроекте также подчеркивается, что предлагается осуществление территориальной обороны ВС Азербайджана во взаимодействии с государственными органами (учреждениями), органами местного самоуправления и юридическими лицами, а порядок организации, подготовки и обеспечения территориальной обороны будет определяться Положением о территориальной обороне Азербайджана.