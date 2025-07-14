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Поправка о расширении сферы дошкольного образования принята в третьем чтении

Поправка о расширении сферы дошкольного образования принята в третьем чтении Милли Меджлис утвердил в окончательном чтении законопроект о расширении сферы дошкольного образования в Азербайджане.
Милли Меджлис
14 июля 2025 г. 11:53
Поправка о расширении сферы дошкольного образования принята в третьем чтении

Милли Меджлис утвердил в окончательном чтении законопроект о расширении сферы дошкольного образования в Азербайджане.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в законы "Об образовании" и "О дошкольном образовании" обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Отмечено, что в настоящее время обучение детей дошкольного возраста осуществляется не только в дошкольных образовательных учреждениях, но и в общеобразовательных школах, где действуют дошкольные группы, и в группах дошкольного образования общинного типа, а также в частных центрах развития детей.

В целях расширения сферы охвата дошкольным образованием к учреждениям, предусмотренным законом "Об образовании", предлагается добавить внешкольные образовательные учреждения.

После обсуждений представленный документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке Məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı dəyişiklik son oxunuşda qəbul edilib

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