Министр обороны Азербайджана провел встречу в рамках визита в Турцию

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках поездки в Турцию встретился с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турции Халуком Гёргюном.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Переговоры прошли на полях 17-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2025. Стороны подчеркнули, что расширение азербайджано-турецкого военного сотрудничества, основанного на дружбе и стратегическом партнерстве, остается в центре внимания лидеров обеих стран.
Также обсуждены перспективы развития военных связей и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.