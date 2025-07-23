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Министр обороны Азербайджана провел встречу в рамках визита в Турцию

Министр обороны Азербайджана провел встречу в рамках визита в Турцию Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках поездки в Турцию встретился с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турции Халуком Гёргюном.
Армия
23 июля 2025 г. 11:25
Министр обороны Азербайджана провел встречу в рамках визита в Турцию

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках поездки в Турцию встретился с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турции Халуком Гёргюном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Переговоры прошли на полях 17-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2025. Стороны подчеркнули, что расширение азербайджано-турецкого военного сотрудничества, основанного на дружбе и стратегическом партнерстве, остается в центре внимания лидеров обеих стран.

Также обсуждены перспективы развития военных связей и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani Defense Minister holds meeting during visit to Türkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsi müzakirə edilib

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