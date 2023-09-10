Армяне не хотят принимать продовольственную помощь как по Лачынской, так и Агдамской дорогам

Армяне уклоняются от приема продовольственной помощи как по Лачынской, так и Агдамской дорогам.

Армяне уклоняются от приема продовольственной помощи как по Лачынской, так и Агдамской дорогам.

Как сообщает Report , ранее была достигнута договоренность о том, что фуры с продовольствием будут доставлены в Карабахский регион Азербайджана как по Лачынской, так и Агдамской дорогам.

В настоящее время недалеко от Лачынского пограничного пункта на территории Армении стоит грузовик МККК. Хотя азербайджанская сторона готова обеспечить его проезд через границу в соответствии с законодательством страны, армяне не хотят его принимать. Поскольку они знают, что если грузовик МККК проедет через ​​Лачынский погранпункт, параллельно с этим другая фура с продовольствием должна въехать по Агдамской дороге. Чтобы не допустить этого, армяне не принимают груз по Лачынской дороге, обрекая себя на "голод".

Это оголяет истину о том, что такое анормальное решение армян не совпадает с их сфабрикованными заявлениями о якобы "блокаде" региона.

Напомним, что проезд в Ханкенди грузовика с продовольствием, отправленного Российским Красным Крестом для лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, задерживается. Фура в настоящее время находится в Барде. Грузовой автомобиль с продовольственными и непродовольственными товарами был направлен в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного полумесяца и Российским Красным Крестом, инициированным правительством России, в целях удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Параллельно с этим через Агдамскую дорогу должен проехать грузовик МККК.