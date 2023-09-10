О нас

Армяне не хотят принимать продовольственную помощь как по Лачынской, так и Агдамской дорогам

Армяне не хотят принимать продовольственную помощь как по Лачынской, так и Агдамской дорогам Армяне уклоняются от приема продовольственной помощи как по Лачынской, так и Агдамской дорогам.
Карабах
10 сентября 2023 г. 21:54
Армяне не хотят принимать продовольственную помощь как по Лачынской, так и Агдамской дорогам

Армяне уклоняются от приема продовольственной помощи как по Лачынской, так и Агдамской дорогам.

Как сообщает Report, ранее была достигнута договоренность о том, что фуры с продовольствием будут доставлены в Карабахский регион Азербайджана как по Лачынской, так и Агдамской дорогам.

В настоящее время недалеко от Лачынского пограничного пункта на территории Армении стоит грузовик МККК. Хотя азербайджанская сторона готова обеспечить его проезд через границу в соответствии с законодательством страны, армяне не хотят его принимать. Поскольку они знают, что если грузовик МККК проедет через ​​Лачынский погранпункт, параллельно с этим другая фура с продовольствием должна въехать по Агдамской дороге. Чтобы не допустить этого, армяне не принимают груз по Лачынской дороге, обрекая себя на "голод".

Это оголяет истину о том, что такое анормальное решение армян не совпадает с их сфабрикованными заявлениями о якобы "блокаде" региона.

Напомним, что проезд в Ханкенди грузовика с продовольствием, отправленного Российским Красным Крестом для лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, задерживается. Фура в настоящее время находится в Барде. Грузовой автомобиль с продовольственными и непродовольственными товарами был направлен в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного полумесяца и Российским Красным Крестом, инициированным правительством России, в целях удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Параллельно с этим через Агдамскую дорогу должен проехать грузовик МККК.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilər həm Laçından, həm də Ağdamdan ərzaq yardımını qəbul etməkdən yayınır

Самое читаемое

Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
7 сентября 2023 г. 13:28
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
8 сентября 2023 г. 11:28
МИД: Т.н. выборы в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
МИД: Т.н. "выборы" в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
9 сентября 2023 г. 14:21
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
4 сентября 2023 г. 08:25
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
5 сентября 2023 г. 17:40
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
5 сентября 2023 г. 18:53
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
6 сентября 2023 г. 11:53
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
7 сентября 2023 г. 07:26
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
7 сентября 2023 г. 13:48
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
8 сентября 2023 г. 03:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi