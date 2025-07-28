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В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека

В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека Двое мужчин погибли от ножевых ранений в результате нападения в Лондон.
Другие страны
28 июля 2025 г. 23:20
В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека

Двое мужчин погибли от ножевых ранений в результате нападения в Лондон.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Согласно информации, инцидент произошел на объекте коммерческой недвижимости, расположенном в районе Сазерк в центральной части Лондона.

Сотрудники полиции прибыли на вызов в районе 13:00 (16:00 по Баку). "Несмотря на все усилия парамедиков, 58-летний мужчина умер на месте. Еще трое мужчин были доставлены в больницу, где 27-летний мужчина умер", - отметили в столичной полиции.

В больнице остаются двое мужчин, существует угроза их жизням. Один из них подозревается в причастности к инциденту. Скотленд-Ярд не приводит дополнительных деталей произошедшего, но уточняет, что поножовщина не связана с терроризмом, угрозы для людей нет. Начато расследование.

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