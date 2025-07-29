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СМИ: Алжир запретил выпуск, использование, покупку и продажу криптовалют

СМИ: Алжир запретил выпуск, использование, покупку и продажу криптовалют Алжирские власти издали закон, запрещающий использование, создание и обмен криптовалютами в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Другие страны
29 июля 2025 г. 02:38
СМИ: Алжир запретил выпуск, использование, покупку и продажу криптовалют

Алжирские власти издали закон, запрещающий использование, создание и обмен криптовалютами в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Как передает Report, об этом сообщает информационный портал Algerie360.

Согласно новым правилам, в Алжире запрещена эмиссия виртуальных активов любого вида, их покупка, продажа или владение ими. Закон не разрешает использование криптовалют в качестве средства платежа или инвестиций, запрещает рекламу криптовалют в любой форме.

Алжирское законодательство также запрещает эксплуатацию и создание обменных платформ криптовалют или связанных с ними электронных кошельков.

Нарушителей ждет тюремное заключение на срок от двух месяцев до года и денежные штрафы.

Приняв новый закон, власти Алжира хотят воспрепятствовать любым попыткам использования криптовалют, будь то в личных, профессиональных или спекулятивных целях. Мера направлена на усиление контроля и безопасности национальной финансовой системы, отмечает Algerie360.

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