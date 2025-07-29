В ООН приветствовали соглашение о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей

ООН приветствует достигнутое между Камбоджей и Таиландом соглашение о безусловном прекращении огня.

ООН приветствует достигнутое между Камбоджей и Таиландом соглашение о безусловном прекращении огня.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Мы, определенно, приветствуем соглашение о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом, рассматриваем его как позитивный шаг к прекращению боевых действий и снижению напряженности. Генеральный секретарь призывает обе страны полностью соблюдать достигнутое соглашение и создать благоприятную среду для решения долгосрочных проблем и достижения устойчивого мира", - сказал он.

Он добавил, что ООН высоко оценивает роль Малайзии в достижении примирения, а также усилия США и Китая, направленные на мирное урегулирование конфликта.

"ООН готова поддерживать усилия, направленные на продвижение мира и стабильности в регионе", - подытожил Хак.