В ООН приветствовали соглашение о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей

ООН приветствует достигнутое между Камбоджей и Таиландом соглашение о безусловном прекращении огня.
Как передает американское бюро Report, об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.
"Мы, определенно, приветствуем соглашение о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом, рассматриваем его как позитивный шаг к прекращению боевых действий и снижению напряженности. Генеральный секретарь призывает обе страны полностью соблюдать достигнутое соглашение и создать благоприятную среду для решения долгосрочных проблем и достижения устойчивого мира", - сказал он.
Он добавил, что ООН высоко оценивает роль Малайзии в достижении примирения, а также усилия США и Китая, направленные на мирное урегулирование конфликта.
"ООН готова поддерживать усилия, направленные на продвижение мира и стабильности в регионе", - подытожил Хак.