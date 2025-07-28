О нас

Хуситы вывезли в Йемен не менее 10 членов экипажа потопленного судна Eternity C

Хуситы вывезли в Йемен не менее 10 членов экипажа потопленного судна Eternity C Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" вывезли в Йемен не менее 10 членов экипажа потопленного в Красном море сухогруза Eternity C.
Другие страны
28 июля 2025 г. 22:52
Хуситы вывезли в Йемен не менее 10 членов экипажа потопленного судна Eternity C

Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" вывезли в Йемен не менее 10 членов экипажа потопленного в Красном море сухогруза Eternity C.

Как передает Report, видеозапись с моряками опубликовала пресс-служба сформированных мятежниками вооруженных сил.

На кадрах представлены имена и фотографии 10 членов команды Eternity C, которых хуситы вывезли в Йемен после атаки на судно.

Члены экипажа, отвечая на вопросы повстанцев, рассказали, что сухогруз должен был зайти в израильский порт Эйлат. "Но, например, я, если бы знал лучше, вернулся бы домой до этого", - сказал российский моряк Алексей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
28 июля 2025 г. 05:40
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
28 июля 2025 г. 07:47
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
25 июля 2025 г. 19:06
В Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
ВидеоВ Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
24 июля 2025 г. 16:29
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
27 июля 2025 г. 14:00
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
24 июля 2025 г. 19:48
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
25 июля 2025 г. 07:20
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
26 июля 2025 г. 22:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi