Хуситы вывезли в Йемен не менее 10 членов экипажа потопленного судна Eternity C

Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" вывезли в Йемен не менее 10 членов экипажа потопленного в Красном море сухогруза Eternity C.

Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" вывезли в Йемен не менее 10 членов экипажа потопленного в Красном море сухогруза Eternity C.

Как передает Report, видеозапись с моряками опубликовала пресс-служба сформированных мятежниками вооруженных сил.

На кадрах представлены имена и фотографии 10 членов команды Eternity C, которых хуситы вывезли в Йемен после атаки на судно.

Члены экипажа, отвечая на вопросы повстанцев, рассказали, что сухогруз должен был зайти в израильский порт Эйлат. "Но, например, я, если бы знал лучше, вернулся бы домой до этого", - сказал российский моряк Алексей.