О нас

Индия планирует отправить в космос робота-гуманоида

Индия планирует отправить в космос робота-гуманоида Индия планирует в декабре отправить в космос робота-гуманоида, миссия станет новым этапом в подготовке к первой индийской пилотируемой космической миссии "Гаганьян".
Другие страны
28 июля 2025 г. 23:11
Индия планирует отправить в космос робота-гуманоида

Индия планирует в декабре отправить в космос робота-гуманоида, миссия станет новым этапом в подготовке к первой индийской пилотируемой космической миссии "Гаганьян".

Как передает Report, об этом сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Ви Р. Нараянан.

"В декабре состоится миссия с участием гуманоидного робота", - сказал он.

Робот-гуманоид по имени Вьоммитра (в переводе с санскрита Vyoma - космос, Mitra - друг) с женским обликом была специально разработана для проведения автономного полета в капсуле. Предполагается, что робот проверит работу всех ключевых систем корабля в условиях космоса - от систем жизнеобеспечения до систем управления полетом.

"Если миссия пройдет успешно, то в следующем году мы проведем еще две беспилотные миссии. А после завершения всех испытаний в марте 2027 года, как объявил премьер-министр Нарендра Моди, будет запущена основная пилотируемая миссия "Гаганьян", - сообщил глава ISRO.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж. Четверо его членов уже прошли подготовку в российском Звездном Городке и теперь продолжают тренировки в Индии. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
28 июля 2025 г. 05:40
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
28 июля 2025 г. 07:47
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
25 июля 2025 г. 19:06
В Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
ВидеоВ Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
24 июля 2025 г. 16:29
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
27 июля 2025 г. 14:00
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
24 июля 2025 г. 19:48
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
25 июля 2025 г. 07:20
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
26 июля 2025 г. 22:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi