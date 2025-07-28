Индия планирует отправить в космос робота-гуманоида

Индия планирует в декабре отправить в космос робота-гуманоида, миссия станет новым этапом в подготовке к первой индийской пилотируемой космической миссии "Гаганьян".

Индия планирует в декабре отправить в космос робота-гуманоида, миссия станет новым этапом в подготовке к первой индийской пилотируемой космической миссии "Гаганьян".

Как передает Report, об этом сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Ви Р. Нараянан.

"В декабре состоится миссия с участием гуманоидного робота", - сказал он.

Робот-гуманоид по имени Вьоммитра (в переводе с санскрита Vyoma - космос, Mitra - друг) с женским обликом была специально разработана для проведения автономного полета в капсуле. Предполагается, что робот проверит работу всех ключевых систем корабля в условиях космоса - от систем жизнеобеспечения до систем управления полетом.

"Если миссия пройдет успешно, то в следующем году мы проведем еще две беспилотные миссии. А после завершения всех испытаний в марте 2027 года, как объявил премьер-министр Нарендра Моди, будет запущена основная пилотируемая миссия "Гаганьян", - сообщил глава ISRO.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж. Четверо его членов уже прошли подготовку в российском Звездном Городке и теперь продолжают тренировки в Индии. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль".