МИД Иордании: Признание палестинского государства стало насущной необходимостью

Единственным путем к достижению справедливого и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке является выполнение решения ООН о создании палестинского государства, которое будет сосуществовать рядом с Израилем.

Единственным путем к достижению справедливого и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке является выполнение решения ООН о создании палестинского государства, которое будет сосуществовать рядом с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади, выступая на международной конференции ООН высокого уровня по урегулированию палестинского вопроса.

"Признание палестинского государства стало насущной необходимостью, и палестинцы выразили готовность начать переговоры, однако Израиль препятствует мирному процессу и не соблюдает своих обязательств, - указал он. - В такой ситуации Совету Безопасности ООН пора принять меры в отношении еврейского государства".

Ас-Сафади обратил внимание международного сообщества на односторонние действия Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, которые, по его словам, "подрывают перспективы мира и усиливают напряженность". "Мы должны действовать, чтобы остановить Израиль и прекратить трагедию в секторе Газа, где продолжается гуманитарная катастрофа", - подчеркнул он.