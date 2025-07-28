МИД Ирана: При новой агрессии Израиля и США мы ответим так, что последствия скрыть не удастся

МИД Ирана: При новой агрессии Израиля и США мы ответим так, что последствия скрыть не удастся

Иран решительным образом отреагирует на новую американо-израильскую агрессию так, что последствия скрыть будет невозможно.

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