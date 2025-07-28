О нас

Азербайджан демонстрирует приверженность гуманитарным ценностям в деле разминирования

Азербайджан демонстрирует приверженность гуманитарным ценностям в деле разминирования Азербайджан сталкивается с масштабным загрязнением территории минами, что представляет серьёзную угрозу для мирного населения, социально-экономического развития и экологии освобождённых районов.
Внешняя политика
28 июля 2025 г. 23:22
Азербайджан демонстрирует приверженность гуманитарным ценностям в деле разминирования

Азербайджан сталкивается с масштабным загрязнением территории минами, что представляет серьёзную угрозу для мирного населения, социально-экономического развития и экологии освобождённых районов.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела контроля качества Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Эльнур Гасымов, выступая на международном семинаре "К миру без мин: пример Азербайджана", прошедшем в понедельник в столице Малайзии.

По его словам, заминированными остаются свыше миллиона гектаров на юго-западе страны. С момента окончания боевых действий в этих районах зарегистрированы 243 инцидента, в результате которых погибли 70 человек и ещё 330 получили ранения.

"К сожалению, число происшествий возросло, так как люди начали спешно возвращаться на освобождённые территории. Эти цифры наглядно отражают масштаб угрозы и подчёркивают необходимость продолжения международной поддержки процесса разминирования", — отметил Гасымов.

Он добавил, что к июлю 2025 года Азербайджан очистил от мин более 200 тысяч гектаров земли. В ходе работ были обезврежены 37 655 противопехотных мин, 21 992 противотанковых мин и 143 010 неразорвавшихся боеприпасов.

Председатель Комиссии по правам человека Малайзии (SUHAKAM) Датук Сери Мохд Хишамудин Юнус в свою очередь подчеркнул, что организация привержена защите прав всех людей, особенно уязвимых групп, и осуждает применение противопехотных мин.

"SUHAKAM глубоко осознаёт серьёзность ситуации, с которой сталкивается Азербайджан в связи с загрязнением минами и неразорвавшимися боеприпасами. Несмотря на решительную позицию Малайзии по запрету противопехотных мин, мы также обязаны усиливать информирование собственного населения об опасности таких боеприпасов и о том, как действовать при их обнаружении", - заявил он.

Согласно оценкам, полное разминирование в Азербайджане может занять около 20 лет и потребовать порядка 25 миллиардов долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
28 июля 2025 г. 05:40
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
28 июля 2025 г. 07:47
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
25 июля 2025 г. 19:06
В Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
ВидеоВ Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
24 июля 2025 г. 16:29
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
27 июля 2025 г. 14:00
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
24 июля 2025 г. 19:48
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
25 июля 2025 г. 07:20
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
26 июля 2025 г. 22:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi