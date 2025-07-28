Азербайджан демонстрирует приверженность гуманитарным ценностям в деле разминирования

Азербайджан сталкивается с масштабным загрязнением территории минами, что представляет серьёзную угрозу для мирного населения, социально-экономического развития и экологии освобождённых районов.

Азербайджан сталкивается с масштабным загрязнением территории минами, что представляет серьёзную угрозу для мирного населения, социально-экономического развития и экологии освобождённых районов.

Как передает Report , об этом заявил начальник отдела контроля качества Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Эльнур Гасымов, выступая на международном семинаре "К миру без мин: пример Азербайджана", прошедшем в понедельник в столице Малайзии.

По его словам, заминированными остаются свыше миллиона гектаров на юго-западе страны. С момента окончания боевых действий в этих районах зарегистрированы 243 инцидента, в результате которых погибли 70 человек и ещё 330 получили ранения.

"К сожалению, число происшествий возросло, так как люди начали спешно возвращаться на освобождённые территории. Эти цифры наглядно отражают масштаб угрозы и подчёркивают необходимость продолжения международной поддержки процесса разминирования", — отметил Гасымов.

Он добавил, что к июлю 2025 года Азербайджан очистил от мин более 200 тысяч гектаров земли. В ходе работ были обезврежены 37 655 противопехотных мин, 21 992 противотанковых мин и 143 010 неразорвавшихся боеприпасов.

Председатель Комиссии по правам человека Малайзии (SUHAKAM) Датук Сери Мохд Хишамудин Юнус в свою очередь подчеркнул, что организация привержена защите прав всех людей, особенно уязвимых групп, и осуждает применение противопехотных мин.

"SUHAKAM глубоко осознаёт серьёзность ситуации, с которой сталкивается Азербайджан в связи с загрязнением минами и неразорвавшимися боеприпасами. Несмотря на решительную позицию Малайзии по запрету противопехотных мин, мы также обязаны усиливать информирование собственного населения об опасности таких боеприпасов и о том, как действовать при их обнаружении", - заявил он.

Согласно оценкам, полное разминирование в Азербайджане может занять около 20 лет и потребовать порядка 25 миллиардов долларов США.