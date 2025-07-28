США поставили Тайваню вторую партию танков Abrams

США доставили на Тайвань вторую партию американских танков M1A2T Abrams.
Как передает Report, об этом сообщает газета Taipei Times.
По данным издания, 42 танка прибыли в воскресенье и были переброшены в танковое учебное подразделение в уезде Синьчжу на северо-западе острова.
Отметим, что сделка по продаже 108 танков Abrams на сумму 2,2 млрд была одобрена Вашингтоном в 2019 году в рамках усилий по укреплению обороноспособности Тайваня. Первая партия из 38 машин была поставлена в конце 2024 года и уже использовалась в ходе учений "Ханьгуан-2025".
Ожидается, что третья и последняя партия (28 танков) будет доставлена в 2026 году.