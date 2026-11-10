Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    WSJ: США эвакуировали самолеты с еще одной авиабазы в Великобритании

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 09:36
    WSJ: США эвакуировали самолеты с еще одной авиабазы в Великобритании

    Американские военные перебазировали самолеты с авиабазы Королевских ВВС Милденхолл в Великобритании на фоне угрозы со стороны Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на Wall Street Journal (WSJ), об этом сообщили источники.

    По данным издания, два американских самолета-заправщика, находившихся на базе Милденхолл, утром были перенаправлены в Германию. Позже несколько других самолетов-заправщиков с этой авиабазы также перебазировали в Германию и другие места.

    Отмечается, что точный характер угрозы для авиабазы ​​Королевских ВВС Милденхолл до сих пор обсуждается среди американских официальных лиц.

    Решение принято спустя несколько недель после предполагаемого инцидента, связанного с Ираном, на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд, после которого американские бомбардировщики были выведены с объекта.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Удары США по Ирану
    WSJ: ABŞ Britaniyadakı daha bir aviabazadan təyyarələrini təxliyə edib
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    10:16
    Цена азербайджанской нефти снизилась до $100 за баррель
    Энергетика
    10:15
    Фото
    Видео
    В Нахчыване почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка
    Внешняя политика
    10:07
    Видео
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об азербайджано-турецких отношениях
    Внешняя политика
    10:03
    На юге Филиппин разбился частный самолет с шестью иностранцами на борту
    Другие страны
    09:59
    Пять школьников погибли при падении микроавтобуса в пруд в Камбодже
    Другие страны
    09:58
    В Азербайджане могут повысить предельный уровень резервного фонда госбюджета до 7%
    Финансы
    09:53
    Прибыль "A-Qrup Sığorta" сократилась более чем на 23%
    Финансы
    09:39
    В Шри-Ланке в ДТП с участием трех автобусов погибли два человека, еще 50 пострадали
    Другие страны
    09:38
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.11.2026)
    Финансы
    Лента новостей