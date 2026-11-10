WSJ: США эвакуировали самолеты с еще одной авиабазы в Великобритании

Американские военные перебазировали самолеты с авиабазы Королевских ВВС Милденхолл в Великобритании на фоне угрозы со стороны Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Wall Street Journal (WSJ), об этом сообщили источники.

По данным издания, два американских самолета-заправщика, находившихся на базе Милденхолл, утром были перенаправлены в Германию. Позже несколько других самолетов-заправщиков с этой авиабазы также перебазировали в Германию и другие места.

Отмечается, что точный характер угрозы для авиабазы ​​Королевских ВВС Милденхолл до сих пор обсуждается среди американских официальных лиц.

Решение принято спустя несколько недель после предполагаемого инцидента, связанного с Ираном, на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд, после которого американские бомбардировщики были выведены с объекта.