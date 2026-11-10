Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.11.2026)
Финансы
- 10 ноября, 2026
- 09:38
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
91,47
|
- 1,10
|
30,62
|
WTI (долл/барр)
|
85,74
|
- 1,11
|
28,32
|
Золото (долл/унция)
|
4 126,20
|
11,70
|
- 214,90
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
52 389,75
|
1 104,02
|
4 326,46
|
S&P 500
|
7 549,94
|
173,08
|
704,44
|
Nasdaq
|
25 253,14
|
673,71
|
2 011,15
|
Nikkei
|
58 775,50
|
1 340,73
|
8 436,02
|
Dax
|
26 267,19
|
446,83
|
1 776,78
|
FTSE 100
|
10 782,87
|
108,93
|
851,49
|
CAC 40 INDEX
|
8 233,30
|
94,30
|
83,80
|
Shanghai Composite
|
3 360,79
|
- 288,39
|
- 608,05
|
Bist 100
|
11 712,67
|
230,07
|
451,15
|
RTS
|
940,29
|
- 9,59
|
- 173,84
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1228
|
0,0000
|
- 0,0517
|
USD/GBP
|
1,3450
|
0,0000
|
- 0,0023
|
JPY/USD
|
157,9600
|
0,0500
|
1,5100
|
RUB/USD
|
82,6844
|
0,1800
|
3,9344
|
TRY/USD
|
50,2307
|
0,0500
|
7,2745
|
CNY/USD
|
6,6704
|
0,0000
|
- 0,3186
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.11.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (10.11.2026)
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Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.11.2026)Финансы