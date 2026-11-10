Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.11.2026)

    Финансы
    • 10 ноября, 2026
    • 09:38
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.11.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    91,47

    - 1,10

    30,62

    WTI (долл/барр)

    85,74

    - 1,11

    28,32

    Золото (долл/унция)

    4 126,20

    11,70

    - 214,90

    Индексы

    Dow-Jones

    52 389,75

    1 104,02

    4 326,46

    S&P 500

    7 549,94

    173,08

    704,44

    Nasdaq

    25 253,14

    673,71

    2 011,15

    Nikkei

    58 775,50

    1 340,73

    8 436,02

    Dax

    26 267,19

    446,83

    1 776,78

    FTSE 100

    10 782,87

    108,93

    851,49

    CAC 40 INDEX

    8 233,30

    94,30

    83,80

    Shanghai Composite

    3 360,79

    - 288,39

    - 608,05

    Bist 100

    11 712,67

    230,07

    451,15

    RTS

    940,29

    - 9,59

    - 173,84

    Валюта

    USD/EUR

    1,1228

    0,0000

    - 0,0517

    USD/GBP

    1,3450

    0,0000

    - 0,0023

    JPY/USD

    157,9600

    0,0500

    1,5100

    RUB/USD

    82,6844

    0,1800

    3,9344

    TRY/USD

    50,2307

    0,0500

    7,2745

    CNY/USD

    6,6704

    0,0000

    - 0,3186
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.11.2026)
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    MiniBoss
    MiniBoss

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