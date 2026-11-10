На юге Филиппин разбился частный самолет с шестью иностранцами на борту
Другие страны
- 10 ноября, 2026
- 10:03
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Частный самолет с шестью иностранными гражданами на борту потерпел крушение на юге Филиппин.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель местного управления по чрезвычайным ситуациям Джомар Кальедо.
По его словам, на месте происшествия ведутся спасательные работы.
Информация о выживших среди пассажиров и членов экипажа пока отсутствует.
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