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    На юге Филиппин разбился частный самолет с шестью иностранцами на борту

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 10:03
    На юге Филиппин разбился частный самолет с шестью иностранцами на борту

    Частный самолет с шестью иностранными гражданами на борту потерпел крушение на юге Филиппин.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель местного управления по чрезвычайным ситуациям Джомар Кальедо.

    По его словам, на месте происшествия ведутся спасательные работы.

    Информация о выживших среди пассажиров и членов экипажа пока отсутствует.

    Авиационные инциденты Крушение самолета (авиакатастрофа) Филиппины
    Filippində göyərtəsində altı xarici vətəndaşın olduğu təyyarə qəzaya uğrayıb
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