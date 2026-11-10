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    Filippində göyərtəsində altı xarici vətəndaşın olduğu təyyarə qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2026
    • 10:17
    Filippində göyərtəsində altı xarici vətəndaşın olduğu təyyarə qəzaya uğrayıb

    Göyərtəsində altı xarici vətəndaşın olduğu özəl təyyarə Filippinin cənubunda qəzaya uğrayıb.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli fövqəladə hallar idarəsinin nümayəndəsi Comar Kalyedo bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hadisə yerində xilasetmə işləri aparılır.

    Sərnişinlər və ekipaj üzvləri arasında sağ qalanlar barədə hələ ki, məlumat yoxdur.

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