Пять школьников погибли при падении микроавтобуса в пруд в Камбодже

Пять учеников международной школы BELTEI погибли, еще двое получили ранения в результате ДТП в провинции Кандал в Камбодже.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, арендованный родителями автомобиль, перевозивший 26 учеников, перевернулся и упал в пруд. Заместитель генерального директора BELTEI Group Ли Бунчхай подтвердил, что в момент происшествия в транспортном средстве находились 26 школьников.

Согласно предварительной информации, водитель резко свернул, пытаясь избежать столкновения с мотоциклом, после чего автомобиль перевернулся и упал в пруд.

Местные жители и представители властей бросились на помощь детям. Пятеро школьников погибли, оказавшись заблокированными внутри автомобиля. Еще двое получили травмы и были доставлены в больницу, остальные ученики не пострадали.

После аварии водитель был задержан правоохранительными органами.