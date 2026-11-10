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    Пять школьников погибли при падении микроавтобуса в пруд в Камбодже

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 09:59
    Пять школьников погибли при падении микроавтобуса в пруд в Камбодже

    Пять учеников международной школы BELTEI погибли, еще двое получили ранения в результате ДТП в провинции Кандал в Камбодже.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    По предварительным данным, арендованный родителями автомобиль, перевозивший 26 учеников, перевернулся и упал в пруд. Заместитель генерального директора BELTEI Group Ли Бунчхай подтвердил, что в момент происшествия в транспортном средстве находились 26 школьников.

    Согласно предварительной информации, водитель резко свернул, пытаясь избежать столкновения с мотоциклом, после чего автомобиль перевернулся и упал в пруд.

    Местные жители и представители властей бросились на помощь детям. Пятеро школьников погибли, оказавшись заблокированными внутри автомобиля. Еще двое получили травмы и были доставлены в больницу, остальные ученики не пострадали.

    После аварии водитель был задержан правоохранительными органами.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Камбоджа Автобусы
    Kambocada avtobusun gölə düşməsi nəticəsində beş məktəbli ölüb
    MiniBoss
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