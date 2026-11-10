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    Прибыль "A-Qrup Sığorta" сократилась более чем на 23%

    Финансы
    • 10 ноября, 2026
    • 09:53
    Прибыль A-Qrup Sığorta сократилась более чем на 23%

    ОАО "A-Qrup Sığorta" завершило январь-сентябрь текущего года с прибылью в 1,269 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это на 23,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За 9 месяцев доходы "A-Qrup Sığorta" составили 16,802 млн манатов (на 4,4% больше по сравнению с годом ранее), а расходы - 15,533 млн манатов (на 7,6% больше). Компания не уплачивала налог на прибыль.

    По состоянию на 1 октября текущего года активы "A-Qrup Sığorta" составили 25,58 млн манатов, что на 0,7% больше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства компании выросли на 4,9%, достигнув 10,782 млн манатов, а балансовый капитал сократился на 2,2%, снизившись до 14,798 млн манатов.

    "A-Qrup Sığorta"nın mənfəəti 23 %-dən çox azalıb
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