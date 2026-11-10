Прибыль "A-Qrup Sığorta" сократилась более чем на 23%

ОАО "A-Qrup Sığorta" завершило январь-сентябрь текущего года с прибылью в 1,269 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это на 23,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 9 месяцев доходы "A-Qrup Sığorta" составили 16,802 млн манатов (на 4,4% больше по сравнению с годом ранее), а расходы - 15,533 млн манатов (на 7,6% больше). Компания не уплачивала налог на прибыль.

По состоянию на 1 октября текущего года активы "A-Qrup Sığorta" составили 25,58 млн манатов, что на 0,7% больше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства компании выросли на 4,9%, достигнув 10,782 млн манатов, а балансовый капитал сократился на 2,2%, снизившись до 14,798 млн манатов.