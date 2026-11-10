В Азербайджане могут повысить предельный уровень резервного фонда госбюджета до 7%

В Азербайджане предлагается повысить верхний предел соотношения средств резервного фонда государственного бюджета к бюджетным доходам с 5% до 7%.

Как сообщает Report, соответствующее положение предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "О бюджетной системе".

Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

В следующем году на резервные фонды планируется направить 410 млн манатов, или 1% расходов государственного бюджета. Этот показатель соответствует утвержденному прогнозу на 2026 год.

В частности, объем резервного фонда президента Азербайджана сохранится на уровне 300 млн манатов, а резервного фонда государственного бюджета - 110 млн манатов.

Ожидается, что в 2027 году доходы государственного бюджета составят 39 млрд 254 млн манатов, а расходы - 42 млрд 400 млн манатов.