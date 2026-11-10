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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Азербайджане могут повысить предельный уровень резервного фонда госбюджета до 7%

    Финансы
    • 10 ноября, 2026
    • 09:58
    В Азербайджане могут повысить предельный уровень резервного фонда госбюджета до 7%

    В Азербайджане предлагается повысить верхний предел соотношения средств резервного фонда государственного бюджета к бюджетным доходам с 5% до 7%.

    Как сообщает Report, соответствующее положение предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "О бюджетной системе".

    Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

    В следующем году на резервные фонды планируется направить 410 млн манатов, или 1% расходов государственного бюджета. Этот показатель соответствует утвержденному прогнозу на 2026 год.

    В частности, объем резервного фонда президента Азербайджана сохранится на уровне 300 млн манатов, а резервного фонда государственного бюджета - 110 млн манатов.

    Ожидается, что в 2027 году доходы государственного бюджета составят 39 млрд 254 млн манатов, а расходы - 42 млрд 400 млн манатов.

    Государственный бюджет Азербайджана
    Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondunun vəsaitinin büdcə gəlirlərinə nisbətinin yuxarı həddi artırılır
    44 filmi
    44 filmi

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