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    На некоторых дорогах столицы наблюдается плотное движение автотранспорта

    Движение на некоторых улицах столицы замедленное

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Сейчас на автомобильных дорогах города Баку наблюдается относительно высокая плотность движения.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), Бинагадинском шоссе (в направлении центра), на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Джафара Хандана, на Тбилисском проспекте (перед министерством транспорта), а также на улице Юсифа Сафарова (перед больницей нефтяников) и улице Гасана Алиева наблюдается относительно высокая плотность движения.

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