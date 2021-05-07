Twitter разрешил пользователям переводить и получать "чаевые"

Сервис микроблогов Twitter разрешил ряду пользователей получать "чаевые".
Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом сообщила менеджер компании по продукции Эстер Кроуфорд в своем блоге.
"Мы хотим, чтобы ваша взаимная поддержка помимо лайков, ретвитов и фолловеров стала проще. Сегодня мы представляем Tip Jar ("Банку для чаевых") — новый способ получать и отправлять "чаевые", — заявила Кроуфорд.
Теперь ряд пользователей могут привязать к своим аккаунтам список сервисов и приложений, через которые им можно перевести деньги.
На данный момент услуга доступна для ограниченной группы пользователей англоязычной версии Twitter. "Эта группа состоит из людей творческих профессий, журналистов, экспертов и некоммерческих организаций", — говорится в заявлении.
Менеджер по продукции пообещала, что круг пользователей, которые могут привязать к своему аккаунту "Банку для чаевых", в скором времени расширится и не будет ограничен англоязычной версией сервиса.