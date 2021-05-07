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Twitter разрешил пользователям переводить и получать "чаевые"

Twitter разрешил пользователям переводить и получать "чаевые" На данный момент услуга доступна для творческих профессий, журналистов, экспертов и некоммерческих организаций
ИКТ
7 мая 2021 г. 09:23
Twitter разрешил пользователям переводить и получать чаевые

Сервис микроблогов Twitter разрешил ряду пользователей получать "чаевые".

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом сообщила менеджер компании по продукции Эстер Кроуфорд в своем блоге.

"Мы хотим, чтобы ваша взаимная поддержка помимо лайков, ретвитов и фолловеров стала проще. Сегодня мы представляем Tip Jar ("Банку для чаевых") — новый способ получать и отправлять "чаевые", — заявила Кроуфорд.

Теперь ряд пользователей могут привязать к своим аккаунтам список сервисов и приложений, через которые им можно перевести деньги.

На данный момент услуга доступна для ограниченной группы пользователей англоязычной версии Twitter. "Эта группа состоит из людей творческих профессий, журналистов, экспертов и некоммерческих организаций", — говорится в заявлении.

Менеджер по продукции пообещала, что круг пользователей, которые могут привязать к своему аккаунту "Банку для чаевых", в скором времени расширится и не будет ограничен англоязычной версией сервиса.

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Версия на английском языке Twitter introduces Tip Jar for its users

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