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Режиссер фильма The word: История жизни моего коллеги из Baku TV очень тронула меня

Режиссер фильма The word: История жизни моего коллеги из Baku TV очень тронула меня "История жизни моего коллеги с Baku TV очень тронула меня, и возникла идея снять это как фильм.
Kультурная политика
9 июля 2025 г. 19:47
Режиссер фильма The word: История жизни моего коллеги из Baku TV очень тронула меня

История жизни коллеги из Baku TV вдохновила режиссера и сценариста фильма "Söz" (The word) Лейли Магеррам воплотить ее на экране.

Об этом она сказала в своем комментарии Report.

По ее словам, когда она сообщила об этой идее руководству Baku TV, сразу получила положительный ответ.

"История жизни моего коллеги Алекбера Насирова так тронула меня, что я днем и ночью думала о том, как превратить это в сценарий. В фильме мы представили 44-дневную Отечественную войну и эмоциональное состояние после Победы именно из его уст", - заявила Л.Магеррам.

Режиссер также коснулась участия фильма в международных фестивалях: "Это, конечно, важный фактор для донесения азербайджанских реалий до мировой общественности".

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Версия на английском языке "The word" director: 'The life story of my colleague at Baku TV touched me deeply'
Версия на азербайджанском языке “The word” filminin rejissoru: “Baku” TV-dəki həmkarımın həyat hekayəsi məni çox təsirləndirdi

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