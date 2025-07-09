Режиссер фильма The word: История жизни моего коллеги из Baku TV очень тронула меня

"История жизни моего коллеги с Baku TV очень тронула меня, и возникла идея снять это как фильм.

История жизни коллеги из Baku TV вдохновила режиссера и сценариста фильма "Söz" (The word) Лейли Магеррам воплотить ее на экране.

Об этом она сказала в своем комментарии Report.

По ее словам, когда она сообщила об этой идее руководству Baku TV, сразу получила положительный ответ.

"История жизни моего коллеги Алекбера Насирова так тронула меня, что я днем и ночью думала о том, как превратить это в сценарий. В фильме мы представили 44-дневную Отечественную войну и эмоциональное состояние после Победы именно из его уст", - заявила Л.Магеррам.

Режиссер также коснулась участия фильма в международных фестивалях: "Это, конечно, важный фактор для донесения азербайджанских реалий до мировой общественности".