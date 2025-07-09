Всемирный банк предоставит еще $116 млн для поддержки системы теплоснабжения в Украине

Всемирный банк во время URC-2025 планирует объявить о предоставлении $116 млн грантового финансирования для поддержки теплообеспечения Харькова, а также еще шести украинских городов.

Всемирный банк во время URC-2025 планирует объявить о предоставлении $116 млн грантового финансирования для поддержки теплообеспечения Харькова, а также еще шести украинских городов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила руководитель программы по вопросам инфраструктуры и устойчивого развития для Восточной Европы Севара Мелибаева.

"На URC мы собираемся объявить расширение поддержки, предоставляя дополнительные $116 млн грантового финансирования Харькову для продолжения поддержки сектора отопления, а также еще шести городам вместе с Министерством развития громад и территорий", - сказала Мелибаева во время панельной дискуссии по инвестированию в энергетическую устойчивость и восстановление Украины в рамках URC-2025 в Риме в среду.

Она добавила, что в декабре 2025 года в Харьков при содействии Всемирного банка уже были доставлены, в частности, 12 мобильных когенерационных блоков в общей сложности примерно на 60 МВт и контейнерные котельные на 200 МВт.

Мелибаева назвала это альтернативой для удовлетворения потребностей населения, поскольку крупные теплоэлектростанции сейчас не подлежат ремонту (после атак РФ - ред.).