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В Риме началась встреча Зеленского и Келлога

В Риме началась встреча Зеленского и Келлога Украинский лидер Владимир Зеленский начал встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в Риме.
Другие страны
9 июля 2025 г. 20:25
В Риме началась встреча Зеленского и Келлога

Украинский лидер Владимир Зеленский начал встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в Риме.

Как передает Report, об этом сообщает украинское издание "Страна".

"Началась встреча Зеленского с представителем Трампа Келлогом в Риме", - говорится в сообщении.

Отметим, что Зеленский 9 июля прибыл в Рим, где встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Также у украинского лидера прошла встреча с папой Римским Львом XIV.

10–11 июля 2025 года в Риме пройдет конференция по восстановлению Украины, которую будет принимать премьер-министр страны Джорджа Мэлони.

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