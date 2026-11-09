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    ЕС поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2026
    • 10:09
    ЕС поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага

    Представительство Европейского союза в Баку поздравило Азербайджан по случаю Дня Государственного флага.

    Как передает Report, поздравление опубликовано на странице дипмиссии в соцсети Х.

    "Представительство Европейского союза присоединяется к народу Азербайджана в праздновании Дня государственного флага, отдавая дань уважения символу независимости, единства и национальной идентичности страны",- говорится в сообщении.

    Представительство ЕС в Азербайджане Отношения Азербайджан-ЕС День Государственного флага
    Aİ Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib
    EU congratulates Azerbaijan on National Flag Day
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