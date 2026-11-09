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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Aİ Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 09 noyabr, 2026
    • 10:20
    Aİ Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib

    Avropa İttifaqının (Aİ) Bakıdakı Nümayəndəliyi Azərbaycanı 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, təbrik diplomatik nümayəndəliyin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində dərc olunub.

    "Nümayəndəlik Azərbaycanın müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün və milli kimliyinin simvoluna hörmətini ifadə edərək bu əlamətdar günün qeyd olunmasında Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyini nümayiş etdirib", - məlumatda bildirilir.

    Təbrik Azərbaycanın Dövlət Bayrağı Günü Avropa İttifaqı (Aİ)
    ЕС поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага
    EU congratulates Azerbaijan on National Flag Day
    MiniBoss
    MiniBoss

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