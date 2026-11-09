Aİ Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 09 noyabr, 2026
- 10:20
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Avropa İttifaqının (Aİ) Bakıdakı Nümayəndəliyi Azərbaycanı 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, təbrik diplomatik nümayəndəliyin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində dərc olunub.
"Nümayəndəlik Azərbaycanın müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün və milli kimliyinin simvoluna hörmətini ifadə edərək bu əlamətdar günün qeyd olunmasında Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyini nümayiş etdirib", - məlumatda bildirilir.
🇦🇿🇪🇺Today, the EU Delegation joins the people of Azerbaijan in celebrating National Flag Day, honouring the symbol of the country’s independence, unity, and national identity. https://t.co/v9vQiz95eH— EUinAzerbaijan (@EUinAzerbaijan) November 9, 2026
ЕС поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага
EU congratulates Azerbaijan on National Flag Day
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