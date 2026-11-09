В Азербайджане отменят госпошлину за электронную регистрацию ООО

В Азербайджане электронная государственная регистрация обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с местными и иностранными инвестициями будет осуществляться без уплаты государственной пошлины.

Как сообщает Report, это предусмотрено проектом изменений в закон "О государственной пошлине".

До сих пор без уплаты государственной пошлины проводилась только электронная государственная регистрация юридических лиц.