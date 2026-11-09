İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycanda yerli və xarici MMC-lərin elektron qeydiyyatı pulsuz olacaq

    Biznes
    • 09 noyabr, 2026
    • 10:06
    Azərbaycanda yerli və xarici MMC-lərin elektron qeydiyyatı pulsuz olacaq

    Azərbaycanda yerli və xarici investisiyalı MMC-lərin elektron dövlət qeydiyyatı rüsumsuz aparılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Dövlət rüsumu haqqında" qanuna dəyişiklik layihəsində əks olunub.

    İndiyədək, ancaq hüquqi şəxslərin elektron dövlət qeydiyyatı rüsumsuz aparılırdı.

    В Азербайджане отменят госпошлину за электронную регистрацию ООО
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    18:32
    ABŞ-nin vitse-prezidenti gələn həftə İran rəsmisi ilə görüşəcək
    Digər ölkələr
    18:13
    Fransanı yenidən ümumxalq etirazları bürüyəcək
    Digər ölkələr
    18:07
    Azərbaycanda yük daşımalarının avtomobil nəqliyyatından dəmir yoluna keçirilməsi planlaşdırılır
    İnfrastruktur
    17:56
    Eka Tkeşelaşvili: Ekoloji problemlər təkcə Cənubi Qafqaz üçün deyil, bütün dünya üçün aktualdır
    Ekologiya
    17:51
    Azərbaycanın sement zavodları və metallurgiya müəssisələri karbonun tutulması texnologiyalarına keçəcək
    Sənaye
    17:49
    Video
    İzmirdəki zavodda partlayışda ölənlərin sayı 10-a çatıb - Yenilənib-4
    Region
    17:44
    Raul Qonsales "Ovyedo"nun baş məşqçisi təyin olunub
    Futbol
    17:42
    Ərdoğanın Azərbaycana səfəri müttəfiqliyin geostrateji əhəmiyyətini bir daha nümayiş etdirdi - Rəy
    Analitika
    17:40
    Umerov: Ukrayna nümayəndə heyəti Əbu-Dabiyə yola düşüb
    Region
    Bütün Xəbər Lenti