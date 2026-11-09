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    Цена на нефть марки Brent снизилась до $97,72 за баррель

    Энергетика
    • 09 ноября, 2026
    • 09:50
    Цена на нефть марки Brent снизилась до $97,72 за баррель

    Цены на нефть умеренно снизились в понедельник после обвала по итогам минувшей недели.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $97,72 за баррель, что на 0,61% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

    Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 1 цент, до $90,82 за баррель.

    За прошлую неделю Brent рухнула на 16%, рекордными темпами с 2020 года. В денежном выражении падение стало максимальным как минимум с 1988 года. Котировки WTI за неделю снизились на 13%.

    Давление на рынок на прошлой неделе оказала победа Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США. Трейдеры и аналитики полагают, что это снизит вероятность возобновления военных действий против Ирана.

    Цена на нефть Нефть марки Brent Нефть марки WTI Промежуточные выборы Соединенные Штаты Америки (США)
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