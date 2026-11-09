Цена на нефть марки Brent снизилась до $97,72 за баррель

Цены на нефть умеренно снизились в понедельник после обвала по итогам минувшей недели.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $97,72 за баррель, что на 0,61% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 1 цент, до $90,82 за баррель.

За прошлую неделю Brent рухнула на 16%, рекордными темпами с 2020 года. В денежном выражении падение стало максимальным как минимум с 1988 года. Котировки WTI за неделю снизились на 13%.

Давление на рынок на прошлой неделе оказала победа Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США. Трейдеры и аналитики полагают, что это снизит вероятность возобновления военных действий против Ирана.