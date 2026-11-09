Азербайджан планирует полностью заменить газовое отопление тепловыми насосами к 2060 году

Строительная отрасль Азербайджана намерена полностью отказаться от использования газового отопления, перейдя на тепловые насосы к 2060 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития Азербайджана.

Правительство Азербайджана подготовило всеобъемлющий план перевода жилого и коммерческого фонда на энергоэффективные стандарты с целью достижения нулевого уровня выбросов. По данным за 2022 год, на долю зданий приходилось 14% от общего объема выбросов в стране, что составляло 10 млн тонн CO₂ экв.

Основным инструментом декарбонизации станет переход от традиционных газовых отопительных систем к электрическим тепловым насосам типа "воздух-вода". Согласно стратегии, к 2060 году доля тепловых насосов и электрических кухонных плит во всех зданиях страны должна составить 100%.

В целях сокращения энергопотребления предусматривается широкомасштабное утепление как существующего (в том числе жилого фонда советской постройки), так и нового фонда зданий. Кроме того, запланировано повсеместное внедрение двойных стеклопакетов, полный переход на LED-освещение, а также использование бытовой техники высоких классов энергоэффективности.