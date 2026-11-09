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    Азербайджан планирует полностью заменить газовое отопление тепловыми насосами к 2060 году

    Инфраструктура
    • 09 ноября, 2026
    • 10:24
    Азербайджан планирует полностью заменить газовое отопление тепловыми насосами к 2060 году

    Строительная отрасль Азербайджана намерена полностью отказаться от использования газового отопления, перейдя на тепловые насосы к 2060 году.

    Как сообщает Report, об этом говорится в долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития Азербайджана.

    Правительство Азербайджана подготовило всеобъемлющий план перевода жилого и коммерческого фонда на энергоэффективные стандарты с целью достижения нулевого уровня выбросов. По данным за 2022 год, на долю зданий приходилось 14% от общего объема выбросов в стране, что составляло 10 млн тонн CO₂ экв.

    Основным инструментом декарбонизации станет переход от традиционных газовых отопительных систем к электрическим тепловым насосам типа "воздух-вода". Согласно стратегии, к 2060 году доля тепловых насосов и электрических кухонных плит во всех зданиях страны должна составить 100%.

    В целях сокращения энергопотребления предусматривается широкомасштабное утепление как существующего (в том числе жилого фонда советской постройки), так и нового фонда зданий. Кроме того, запланировано повсеместное внедрение двойных стеклопакетов, полный переход на LED-освещение, а также использование бытовой техники высоких классов энергоэффективности.

    Строительный сектор
    Azərbaycan 2060-cı ilə qədər binalarda qaz isitmə sistemlərindən tam imtina edəcək
    Azerbaijan plans to completely replace gas heating with heat pumps by 2060
    MiniBoss
    44 filmi

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