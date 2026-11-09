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    Azərbaycan 2060-cı ilə qədər binalarda qaz isitmə sistemlərindən tam imtina edəcək

    İnfrastruktur
    • 09 noyabr, 2026
    • 11:34
    Azərbaycan 2060-cı ilə qədər binalarda qaz isitmə sistemlərindən tam imtina edəcək

    Azərbaycanda tikinti sahəsi 2060-cı ilədək qaz əsaslı isitmə sistemlərindən bütünlüklə əl çəkərək istilik nasoslarına tam keçidi hədəf olaraq müəyyən edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Uzunmüddətli Aşağıkarbonlu İnkişaf Strategiyasında bildirilir.

    Azərbaycan hökuməti sıfır emissiya hədəfinə çatmaq üçün yaşayış və kommersiya təyinatlı binalarda enerji səmərəliliyi normalarının tətbiqinə yönəlmiş əhatəli plan işləyib hazırlayıb. 2022-ci il göstəricilərinə əsasən, ölkə üzrə ümumi emissiyaların 14 %-i binaların payına düşüb və bu rəqəm 10 milyon ton CO₂ ekvivalentinə bərabər olub.

    Dekarbonizasiya prosesinin əsas aləti ənənəvi qaz isitmə avadanlıqlarından "hava-su" tipli elektrik istilik nasoslarına keçid olacaq. Strategiyada nəzərdə tutulur ki, 2060-cı ilədək ölkənin bütün binalarında istilik nasoslarının və elektrik mətbəx plitələrinin istifadə nisbəti 100 %-ə çatdırılmalıdır.

    Enerji sərfiyyatının azaldılması istiqamətində həm mövcud tikililərin (o cümlədən sovet dövrünə aid yaşayış binalarının), həm də yeni inşa olunan obyektlərin genişmiqyaslı istilik izolyasiyasının həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Bundan əlavə, hər yerdə ikiqat şüşəli pəncərə sistemlərinin quraşdırılması, LED işıqlandırma texnologiyasına tam keçid, habelə yüksək enerji səmərəliliyi sinfinə malik məişət avadanlıqlarının tətbiqi nəzərdə tutulur.

    Tikinti sektoru LED işıqlandırma Azərbaycanın uzunmüddətli aşağıkarbonlu inkişaf strategiyası
    Азербайджан планирует полностью заменить газовое отопление тепловыми насосами к 2060 году
    Azerbaijan plans to completely replace gas heating with heat pumps by 2060
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