GL Group и SLB обсудили перспективы совместной работы в нефтегазовом секторе Азербайджана

Первая частная группа нефтегазовых компаний Азербайджана GL Group и международная нефтесервисная компания SLB рассмотрели ключевые тенденции в нефтегазовом секторе и перспективные направления для совместной деятельности.

Как передает Report со ссылкой на GL, в головном офисе компании прошла встреча с недавно вступившей в должность управляющего директора SLB по Азербайджану, Туркменистану и Грузии Юлией Гридасовой, а также руководителем дивизиона строительства скважин SLB в Каспийском регионе и Узбекистане Зауром Алиевым.

Основное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам углубления партнерских отношений и расширения сфер взаимодействия. Участники встречи обсудили широкий круг тем, представляющих обоюдный интерес, и подробно проанализировали возможности для выстраивания продуктивного сотрудничества между компаниями в регионе.

В GL Group отметили важность проведенного диалога и подтвердили готовность к поддержанию постоянных контактов для воплощения совместных инициатив в перспективе.