Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    GL Group и SLB обсудили перспективы совместной работы в нефтегазовом секторе Азербайджана

    Энергетика
    • 09 ноября, 2026
    • 10:12
    GL Group и SLB обсудили перспективы совместной работы в нефтегазовом секторе Азербайджана

    Первая частная группа нефтегазовых компаний Азербайджана GL Group и международная нефтесервисная компания SLB рассмотрели ключевые тенденции в нефтегазовом секторе и перспективные направления для совместной деятельности.

    Как передает Report со ссылкой на GL, в головном офисе компании прошла встреча с недавно вступившей в должность управляющего директора SLB по Азербайджану, Туркменистану и Грузии Юлией Гридасовой, а также руководителем дивизиона строительства скважин SLB в Каспийском регионе и Узбекистане Зауром Алиевым.

    Основное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам углубления партнерских отношений и расширения сфер взаимодействия. Участники встречи обсудили широкий круг тем, представляющих обоюдный интерес, и подробно проанализировали возможности для выстраивания продуктивного сотрудничества между компаниями в регионе.

    В GL Group отметили важность проведенного диалога и подтвердили готовность к поддержанию постоянных контактов для воплощения совместных инициатив в перспективе.

    Заур Алиев GL Group SLB Нефтегазовый сектор Азербайджана
    "GL Group" və "SLB" Azərbaycanın neft-qaz sektorunda birgə fəaliyyətin perspektivlərini müzakirə ediblər
    GL Group, SLB mull prospects for collaboration in Azerbaijan's oil, gas sector
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    19:04
    Фото
    Видео
    Как азербайджанцев изгнали из села Каракая в Армении - "Места памяти Западного Азербайджана"
    Внутренняя политика
    18:54
    Зеленский и Моди обсудили разблокирование Черноморского зернового коридора
    Другие страны
    18:44
    Число погибших при крушении лодки у берегов Сенегала возросло до 39
    Другие страны
    18:35
    Вэнс встретится с Резаи на следующей неделе
    Другие страны
    18:29
    Кушнер: Президент Трамп полон решимости положить конец войне между РФ и Украиной
    Другие страны
    18:11
    Эка Ткешелашвили: Экологические проблемы актуальны не только для Южного Кавказа, но и для всего мира
    Экология
    18:00
    В Грузии задержали и доставили в Армению обвиняемого в убийстве
    В регионе
    17:55
    Видео
    Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10 человек - Обновлено-4
    В регионе
    17:52
    Профсоюзы Франции призвали работников госсектора провести новые забастовки 17 ноября
    Другие страны
    Лента новостей