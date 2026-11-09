"Манчестер Юнайтед" намерен подписать Мурильо летом 2027 года

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" хочет летом 2027 года приобрести защитника другого представителя Премьер-лиги - "Ноттингем Форест" - Мурильо.

Как сообщает Report со ссылкой на Football Insider, манчестерский клуб проявляет серьезный интерес к 24-летнему бразильскому футболисту.

По данным источника, "Ноттингем Форест" может согласиться на продажу игрока в случае поступления крупного предложения.

Контракт Мурильо с "Ноттингем Форест" действует до 2030 года. Клуб оценивает защитника в 84–96 млн евро, что делает его переход зимой маловероятным, однако летом сделка возможна.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 50 млн евро. В текущем сезоне Мурильо провел 11 матчей и отдал одну результативную передачу.