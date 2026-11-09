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    "Mançester Yunayted" "Nottingem Forest"in müdafiəçisi Murillonu yayda transfer etmək istəyir

    Futbol
    • 09 noyabr, 2026
    • 09:33
    Mançester Yunayted Nottingem Forestin müdafiəçisi Murillonu yayda transfer etmək istəyir

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu Premyer Liqanın digər təmsilçisi "Nottingem Forest"in müdafiəçisi Murillonu 2027-ci ilin yayında transfer etmək istəyir.

    "Report" "Football Insider"ə istinadən xəbər verir ki, Mançester təmsilçisi 24 yaşlı braziliyalı futbolçu ilə yaxından maraqlanır.

    Klubla müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulan Murillo üçün "Nottingem Forest" 95 milyon avro tələb edir.

    Qeyd edək ki, "Transfermarkt" portalı müdafiəçinin dəyərini 50 milyon avro qiymətləndirir. Futbolçu cari mövsümdə keçirdiyi 11 matçda 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Murillo Mançester Yunayted FK İngiltərə Premyer Liqası
    "Манчестер Юнайтед" намерен подписать Мурильо летом 2027 года
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