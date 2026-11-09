МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага
В регионе
- 09 ноября, 2026
- 10:06
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Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с Днем Государственного флага.
Как сообщает Report, публикация сделана на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.
Türkiyə XİN Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib
Turkish Foreign Ministry congratulates Azerbaijan on National Flag Day
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