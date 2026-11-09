Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага

    В регионе
    • 09 ноября, 2026
    • 10:06
    МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага

    Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с Днем Государственного флага.

    Как сообщает Report, публикация сделана на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.

    МИД Турции День Государственного флага
    Türkiyə XİN Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib
    Turkish Foreign Ministry congratulates Azerbaijan on National Flag Day
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    19:17
    Пезешкиан: Хаменеи распорядился внести ясность в ситуацию между Ираном и США
    В регионе
    19:04
    Фото
    Видео
    Как азербайджанцев изгнали из села Каракая в Армении - "Места памяти Западного Азербайджана"
    Внутренняя политика
    18:54
    Зеленский и Моди обсудили разблокирование Черноморского зернового коридора
    Другие страны
    18:44
    Число погибших при крушении лодки у берегов Сенегала возросло до 39
    Другие страны
    18:35
    Вэнс встретится с Резаи на следующей неделе
    Другие страны
    18:29
    Кушнер: Президент Трамп полон решимости положить конец войне между РФ и Украиной
    Другие страны
    18:11
    Эка Ткешелашвили: Экологические проблемы актуальны не только для Южного Кавказа, но и для всего мира
    Экология
    18:00
    В Грузии задержали и доставили в Армению обвиняемого в убийстве
    В регионе
    17:55
    Видео
    Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10 человек - Обновлено-4
    В регионе
    Лента новостей