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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Türkiyə XİN Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib

    Region
    • 09 noyabr, 2026
    • 10:02
    Türkiyə XİN Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib

    Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanı 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

    Dövlət Bayrağı Günü Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyə Cümhuriyyəti Türkiyə XİN
    МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага
    Turkish Foreign Ministry congratulates Azerbaijan on National Flag Day
    44 filmi
    44 filmi

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