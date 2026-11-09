Türkiyə XİN Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib
Region
- 09 noyabr, 2026
- 10:02
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Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanı 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
Azerbaycanlı kardeşlerimizin 9 Kasım Devlet Bayrak Günü kutlu olsun! https://t.co/fS9LXxjpUr— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 9, 2026
МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага
Turkish Foreign Ministry congratulates Azerbaijan on National Flag Day
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