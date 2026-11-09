Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Азербайджан планирует достичь нулевого баланса выбросов в секторе сельского и лесного хозяйства к 2060 году

    АПК
    • 09 ноября, 2026
    • 10:16
    Азербайджан планирует достичь нулевого баланса выбросов в секторе сельского и лесного хозяйства к 2060 году

    Сектор сельского и лесного хозяйства Азербайджана выйдет на нулевой баланс выбросов к 2060 году.

    Как передает Report, соответствующие планы изложены в долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития Азербайджана.

    Притом что в 2022 году объем выбросов от сельскохозяйственной деятельности достиг 8 млн тонн CO₂ экв., сектор землепользования и лесного хозяйства (LULUCF) обеспечил чистое поглощение углерода в размере -5,2 млн тонн CO₂ экв. Таким образом, совокупные чистые выбросы в рамках категории AFOLU (объединяющей сельское хозяйство, лесное хозяйство и иные формы землепользования) составили 2,8 млн тонн CO₂ экв.

    Значительное увеличение лесных территорий и реализация масштабных программ лесоразведения дадут возможность в полном объеме компенсировать остаточные эмиссии данного сектора и обеспечить достижение показателя Net-Zero к 2060 году.

    В сфере аграрного производства предусмотрен полный переход сельскохозяйственной техники и оросительных систем на электрическую тягу, расширение практики компостирования навоза, а также применение специализированных кормовых добавок (в том числе 3-NOP), направленных на снижение уровня энтеральной ферментации у крупного рогатого скота.

    Сельское хозяйство Азербайджана
    Azərbaycanın kənd və meşə təsərrüfatı sektoru 2060-cı ilədək sıfır emissiya hədəfinə çatacaq
    Azerbaijan plans to achieve net-zero emissions balance in agriculture, forestry sector by 2060
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    19:04
    Фото
    Видео
    Как азербайджанцев изгнали из села Каракая в Армении - "Места памяти Западного Азербайджана"
    Внутренняя политика
    18:54
    Зеленский и Моди обсудили разблокирование Черноморского зернового коридора
    Другие страны
    18:44
    Число погибших при крушении лодки у берегов Сенегала возросло до 39
    Другие страны
    18:35
    Вэнс встретится с Резаи на следующей неделе
    Другие страны
    18:29
    Кушнер: Президент Трамп полон решимости положить конец войне между РФ и Украиной
    Другие страны
    18:11
    Эка Ткешелашвили: Экологические проблемы актуальны не только для Южного Кавказа, но и для всего мира
    Экология
    18:00
    В Грузии задержали и доставили в Армению обвиняемого в убийстве
    В регионе
    17:55
    Видео
    Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10 человек - Обновлено-4
    В регионе
    17:52
    Профсоюзы Франции призвали работников госсектора провести новые забастовки 17 ноября
    Другие страны
    Лента новостей