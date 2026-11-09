Азербайджан планирует достичь нулевого баланса выбросов в секторе сельского и лесного хозяйства к 2060 году

Сектор сельского и лесного хозяйства Азербайджана выйдет на нулевой баланс выбросов к 2060 году.

Как передает Report, соответствующие планы изложены в долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития Азербайджана.

Притом что в 2022 году объем выбросов от сельскохозяйственной деятельности достиг 8 млн тонн CO₂ экв., сектор землепользования и лесного хозяйства (LULUCF) обеспечил чистое поглощение углерода в размере -5,2 млн тонн CO₂ экв. Таким образом, совокупные чистые выбросы в рамках категории AFOLU (объединяющей сельское хозяйство, лесное хозяйство и иные формы землепользования) составили 2,8 млн тонн CO₂ экв.

Значительное увеличение лесных территорий и реализация масштабных программ лесоразведения дадут возможность в полном объеме компенсировать остаточные эмиссии данного сектора и обеспечить достижение показателя Net-Zero к 2060 году.

В сфере аграрного производства предусмотрен полный переход сельскохозяйственной техники и оросительных систем на электрическую тягу, расширение практики компостирования навоза, а также применение специализированных кормовых добавок (в том числе 3-NOP), направленных на снижение уровня энтеральной ферментации у крупного рогатого скота.