Состоялась презентация документального фильма Baku TV The word

Состоялась презентация документального фильма Baku TV "Слово" (The word).
Как сообщает Report, на презентации приняли участие представители государственных и частных учреждений, общественного сектора, а также актеры и режиссеры.
Фильм посвящен 44-дневной Отечественной войне и повествует о жизненном пути сотрудника Baku TV, участника Отечественной войны Алекбера Насирова.
С целью донесения карабахский реалий до мировой общественности фильм представлен на русском и английском языках.
Документальный фильм "Слово" был удостоен награды на конкурсе Accolade Global Film Competition в Лос-Анджелесе.
Фильм также вышел в финал конкурса Roma Prisma Film Awards.
Фото: Заур Мустафаев