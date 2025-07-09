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Состоялась презентация документального фильма Baku TV The word

Состоялась презентация документального фильма Baku TV The word Состоялась презентация документального фильма Baku TV "Слово" (The word).
Kультурная политика
9 июля 2025 г. 19:34
Состоялась презентация документального фильма Baku TV The word

Состоялась презентация документального фильма Baku TV "Слово" (The word).

Как сообщает Report, на презентации приняли участие представители государственных и частных учреждений, общественного сектора, а также актеры и режиссеры.

Фильм посвящен 44-дневной Отечественной войне и повествует о жизненном пути сотрудника Baku TV, участника Отечественной войны Алекбера Насирова.

С целью донесения карабахский реалий до мировой общественности фильм представлен на русском и английском языках.

Документальный фильм "Слово" был удостоен награды на конкурсе Accolade Global Film Competition в Лос-Анджелесе.

Фильм также вышел в финал конкурса Roma Prisma Film Awards.

Фото: Заур Мустафаев

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Версия на английском языке ФотоBaku TV presents documentary "The Word"
Версия на азербайджанском языке Фото“Baku” TV-nin “The word” filminin təqdimatı olub

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