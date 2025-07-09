Состоялась презентация документального фильма Baku TV The word

Состоялась презентация документального фильма Baku TV "Слово" (The word).

Состоялась презентация документального фильма Baku TV "Слово" (The word).

Как сообщает Report, на презентации приняли участие представители государственных и частных учреждений, общественного сектора, а также актеры и режиссеры.

Фильм посвящен 44-дневной Отечественной войне и повествует о жизненном пути сотрудника Baku TV, участника Отечественной войны Алекбера Насирова.

С целью донесения карабахский реалий до мировой общественности фильм представлен на русском и английском языках.

Документальный фильм "Слово" был удостоен награды на конкурсе Accolade Global Film Competition в Лос-Анджелесе.

Фильм также вышел в финал конкурса Roma Prisma Film Awards.

Фото: Заур Мустафаев