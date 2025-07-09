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"Лион" продолжит выступать в высшем дивизионе чемпионата Франции по футболу

"Лион" продолжит выступать в высшем дивизионе чемпионата Франции по футболу Футбольный клуб "Лион" продолжит выступать в высшем дивизионе чемпионата Франции в следующем сезоне.
Футбол
9 июля 2025 г. 19:42
Лион продолжит выступать в высшем дивизионе чемпионата Франции по футболу

Футбольный клуб "Лион" продолжит выступать в высшем дивизионе чемпионата Франции в следующем сезоне.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба команды.

Напомним, что 24 июня стало известно, что "Лион" будет отправлен во второй по силе дивизион чемпионата страны. Позднее команда сообщила, что подаст апелляцию на решение Национального директората по контролю и управлению, которая в итоге была удовлетворена.

Решение о понижении "Лиона" в классе было принято из-за нарушения финансовой отчетности. По итогам чемпионата "Лион" занял шестое место в турнирной таблице и квалифицировался в Лигу Европы. Клуб является семикратным чемпионом Франции, пять раз он становился обладателем Кубка Франции.

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