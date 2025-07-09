В июле стартует XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль

В июле стартует XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль, организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли и компании Gilan.

В июле стартует XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль, организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли и компании Gilan.

Как сообщает Report, об этом распространил информацию Фонд Гейдара Алиева.

Отмечается, что мероприятие будет проходить с 24 по 29 июля в Габале. На сцене выступят известные исполнители, молодые таланты и музыкальные коллективы из разных стран.

Вход на концерт свободный.