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Ровшан Рустамов: Мы заранее определили расположение базовых станций в Карабахе

Ровшан Рустамов: Мы заранее определили расположение базовых станций в Карабахе Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана заранее определило расположение базовых станций на освобожденных территориях.
ИКТ
27 января 2022 г. 12:55
Ровшан Рустамов: Мы заранее определили расположение базовых станций в Карабахе

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана заранее определило расположение базовых станций на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на семинаре на тему "Цифровое развитие и приоритеты в сфере транспорта в Азербайджане" в Баку.

"Сегодня различные мобильные операторы страны ставят свои вышки рядом с друг другом. Это ущерб и экономике, и гражданам. В Карабахе запрещена эта практика, мы не позволили там ее реализовать. С самого начала было определено, сколько базовых станций будет и какие операторы их установят", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Rövşən Rüstəmov: "Qarabağda baza stansiyalarının yerini əvvəlcədən müəyyən etmişik"

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