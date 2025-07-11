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Reuters: Трамп впервые может воспользоваться правом для передачи оружия Киеву

Reuters: Трамп впервые может воспользоваться правом для передачи оружия Киеву Президент США Дональд Трамп впервые с момента прихода к власти в январе этого года может воспользоваться своими чрезвычайными полномочиями для передачи вооружений Украине.
Другие страны
11 июля 2025 г. 02:18
Reuters: Трамп впервые может воспользоваться правом для передачи оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп впервые с момента прихода к власти в январе этого года может воспользоваться своими чрезвычайными полномочиями для передачи вооружений Украине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Речь идет о передаче вооружения в рамках полномочий под названием Presidential Drawdown Authority (PDA), то есть об отправке вооружений непосредственно со складов Пентагона. Как сообщил один из собеседников агентства, объем поставок военной помощи может достичь $300 млн.

По информации источников Reuters, в этот пакет могут войти ЗРК Patriot и наступательные ракеты средней дальности, хотя окончательное решение о том, что точно Вашингтон может отправить в Киев, пока не принято. Как уточняет агентство, до этого нынешняя американская администрация поставляла Украине лишь вооружения, которые были одобрены предыдущим главой Белого дома Джо Байденом.

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Версия на азербайджанском языке “Reuters”: Tramp ilk dəfə Kiyevə silah vermək hüququndan istifadə edə bilər

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