Reuters: Трамп впервые может воспользоваться правом для передачи оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп впервые с момента прихода к власти в январе этого года может воспользоваться своими чрезвычайными полномочиями для передачи вооружений Украине.

Президент США Дональд Трамп впервые с момента прихода к власти в январе этого года может воспользоваться своими чрезвычайными полномочиями для передачи вооружений Украине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Речь идет о передаче вооружения в рамках полномочий под названием Presidential Drawdown Authority (PDA), то есть об отправке вооружений непосредственно со складов Пентагона. Как сообщил один из собеседников агентства, объем поставок военной помощи может достичь $300 млн.

По информации источников Reuters, в этот пакет могут войти ЗРК Patriot и наступательные ракеты средней дальности, хотя окончательное решение о том, что точно Вашингтон может отправить в Киев, пока не принято. Как уточняет агентство, до этого нынешняя американская администрация поставляла Украине лишь вооружения, которые были одобрены предыдущим главой Белого дома Джо Байденом.