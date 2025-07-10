МИД Армении назвал успешной встречу Алиева и Пашиняна в Абу-Даби

Армения считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна успешной.

Армения считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна успешной.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

"Армения также считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу успешной и подтверждает, что она может послужить серьезной основой для дальнейшей реализации мирного процесса", - отметила Бадалян.

Отметим, что 10 июля в столице ОАЭ Абу-Даби состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по обсуждению мирной повестки между двумя странами. Стороны договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по построению доверия между Азербайджаном и Арменией.