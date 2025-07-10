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МИД Армении назвал успешной встречу Алиева и Пашиняна в Абу-Даби

МИД Армении назвал успешной встречу Алиева и Пашиняна в Абу-Даби Армения считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна успешной.
Внешняя политика
10 июля 2025 г. 23:23
МИД Армении назвал успешной встречу Алиева и Пашиняна в Абу-Даби

Армения считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна успешной.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

"Армения также считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу успешной и подтверждает, что она может послужить серьезной основой для дальнейшей реализации мирного процесса", - отметила Бадалян.

Отметим, что 10 июля в столице ОАЭ Абу-Даби состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по обсуждению мирной повестки между двумя странами. Стороны договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по построению доверия между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN: İlham Əliyevlə Nikol Paşinyanın Əbu-Dabi görüşü uğurlu olub

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